KUULA | Tour de France'i järelkajad koos Jaan Kirsipuu ja Risto Usinaga. Mille tunnistajad me olime?

Koos saatejuhi Ivar Jurtšenkoga arutlevad kolmenädalase velotuuri sündmuste üle Bora-Hansgrohe tiimi taustajõuna äsjasel Tour'il osalenud Risto Usin ning endine tippsprinter, neljakordne Tour de France'i etapivõitja Jaan Kirsipuu. Praegune Eesti maanteekoondise peatreener.

Peatume lähemalt velotuuriga kaasnenud tervisekontrollidel, kuuleme Bora-Hansgrohe meeskonna telgitaguseid, võrdleme Peter Saganit ja Sam Bennet'it, kes veel mullu kuulusid samasse tiimi, ent tänavu heitlesid üksteise vastu Touri sprinterite rohelise särgi nimel.

Kui suur üllatus on 22-aastase sloveenlase Tadej Pogacari võit, on see ebaloomulik või ikkagi arusaadav, liigseid kahtlusi mitte äratav? Kui tõsisesse jamasse sattus Prantsusmaa tiim Arkea-Samsic, kelle kolumblastest sõitjaid, eesotsas Nairo Quintanaga, kahtlustatakse antidopingu reeglite rikkumises. Prantsuse politsei korraldas velotuuri viimasel nädalal tiimi hotellis läbiotsimise.

Räägime ka Markus Pajurist ja Martin Laasist. Teeme eelvaate maanteesõidu maailmameistrivõistlustele, mis peetakse käesoleval nädalal Itaalias Imolas, kus eestlastest on stardis Tanel Kangert, Peeter Pruus, Gleb Karpenko ja Mae Lang. Head kuulamist!