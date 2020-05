KUULA | Tokyo olümpia, hoia alt! Sihikindlus, treeneri usk ja otsustamisvabadus on viinud imelise tõusuni

Peadpööritava edulooga XCO (maastikuratta olümpiakrossi) sõitja. Viimase kahe aastaga on Lõiv tõusnud maailma edetabeli neljandast sajast maailma TOP-15 maastikuratturi hulka. Arutleme, mis on selle imelise tõusu taga.

Püsimatu ja teotahteline nääpsuke eestlanna alustas jalgrattaspordiga tõsisemalt alles 2016. aastal, vanuses 26! Mõistagi oli sportlik põhi all, ent jalgrattasport oli ikkagi uus ala. Läks abikaasa Urmase õhutusel treener Karmen Reinpõllu jutule ja ütles, et tahab jõuda nelja aasta pärast olümpiale. On valmis täiega panustama... aga ega ta isegi sel hetkel veel uskunud, et olümpia on reaalne. Ent võimatu on saamas teoks, kui Tokyo olümpia ikka toimub.

Alates oktoobrist on Lõiv viibinud järjepidevalt Hispaanias. Sama mudelit on ta kasutanud juba mitu aastat. Sügisel läheb ja alles kevadel tuleb koju tagasi. Treeningtingimused võrreldes Eestiga on hoopis teine tera - mäed, soe kliima ja vaheldusrikkus. Ka see on loonud soodsa pinnase arenguhüppeks.

Lõiv ei ole seniajani liitunud ühegi profitiimiga, mis on teadlik valik ning ta sõidab võistlustel Hawaii Expressi särgis. Räägime, miks see nii on ja kui kõrged eesmärgid silme ees ikkagi terendavad. Eesti Olümpiakomitee inimesed võiks endale teha märkmeid ja linnukesi, et Jaapanis midagi tõlkes kaduma ei läheks. Äärmiselt huvitav vestlus, soovitame kuulamiseks ka teiste alade tegijatele. Saatejuhiks Ivar Jurtšenko.