KUULA | Teelahkmel Aksel Nõmmela: eks noorteklassides ikka unistasin, et sõidan Tour de France'i ja...

CFC spordiklubist ehk Jaan Kirsipuu jalgrattakoolist profitasemele jõudnud Nõmmela on kõigest 26-aastane, aga seisab juba mitmendat korda silmitsi karjääri lõpetamisega. Kolm hooaega tagasi oli ta tööandja otsinguil samuti väga keerulises seisus kui Leopard Pro Cycling meeskond kaotas sponsori ning eelnevad kokkulepped klubi mänedžeriga ühtäkki ei pidanud. Toona lahendus ikkagi saabus, aga sel korral on olukord keerulisem, sest ka endal on nõudmised kasvanud ja töökohata häid sõitjaid on teisigi. "Väiksemas tiimis sõitmine mind nii väga enam ei kõneta. Mul on eesmärgiks olnud suuremates tiimides sõitmine ja kui ei õnnestu, siis parem teen juba midagi muud," räägib Nõmmela olukorda ilustamata.

Viimased kaks hooaega möödusid Nõmmelal Belgia prokontinentaal tasemega meeskonnas Wallonie Bruxelles. Esimesel aastal aitas ta rohkem tiimikaaslasi, mullusel koroonapausiga hooajal läks treeningutega hoogu ja küpsetas end ära ning aasta teises pooles särtsu polnud. Nii jäigi uus leping helesiniseks unistuseks.

Räägime tiitlivõistluste õnnestumistest, 2015. aasta kahetiste tunnetega Tour de l'Avenirist ja korduvatest kemplustest 2019. aasta grupisõidu maailmameistri Mads Pederseniga. Vestlust veab Ivar Jurtšenko.