KUULA | Podcast "Jalgrattapalavik": Jaan Kirsipuuga profispordist, järelkasvust, Kameruni tuuril nugade välkumisest

Delfi Sport RUS

Podcasti "Jalgrattapalavik" kolmandas osas on külaliseks mees, kes sisuliselt terve elu tiirelnud jalgrattaspordi katlas. Mõistagi erinevates rollides. Olnud talendikas noorsportlane, paljulubav amatöör, profina tippsprinter, elukutselisest elunautleja, profitiimis spordidirektor, noorematele nõuandja ja mentor, Eesti koondise peatreener. Pikalt pole vaja pead vaevata, see mees on Jaan Kirsipuu.