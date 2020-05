KUULA | Mihkel Räim teab omast käest: "Nii nagu boss ütleb, nii on!", MM-il lipsas käest supertulemus

Riho sai nooruses jalgrattapisiku olümpiavõitja Aavo Pikkuusi sõitudele kaasa elades, Mihkel otseloomulikult oma isalt. Ega see nüüd päris nii polnud, et sündis ja rattur valmis, aga lõpuks sisse tallatud rajale ta ikkagi sattus. Mis sest, et eelnevalt tegi Mihkel ka teisi spordialasid, näiteks judot ja kergejõustikku.

Kuni 2015. aastani oli pere kõige kõvem rattamees Riho. Taskus Nõukogude Liidu meistersportlase nimetus ja 1992. aasta Eesti meistrivõistluste hõbe 70 km meeskonnasõidus. Nooremad mehed võivad end roheliseks punnitada, aga meistersportlase tiitlit tänapäeval enam välja ei võlu. Küll teenis Mihkel 2016. aastal oma esimese täiskasvanute Eesti meistrikulla, MM-il Richmondis oli käeulatuses supertulemus.

Räägime nii nendel teemadel kui ka paljust muust. Näiteks ülemaailmsetest Saarte Mängudest, millega Räimedel on pajatada mitu legendaarset lugu. Üle lombi vestlust veab Ivar Jurtšenko. Jutuajamine salvestati 1. mail.