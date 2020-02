KUULA | "Jalgrattapalavik": kuidas olla alana edukas? Eesti spordi süsteemsusest ja süsteemitusest

Teab kõike. Teoorias veel kõvem kui praktikas. Spordifilosoof. Võib diskuteerida tunde. Sel korral saime hakkama täpselt ühe tunniga. Jõudsime rääkida Eesti spordisüsteemist (eelkõige läbi jalgrattaspordi), selle võludest ja valudest. Jõudsime kitsaskohtadeni, kust kõige enam pigistab. Mida me spordis taga ajame? Mis on siht? Kas süsteemitus on üldisemalt vaadates ikkagi süsteem? Kes esimese kuulamisega ei jõua kõike jälgida, kuulake teist ja kolmandat korda veel.

