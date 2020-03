KUULA | Gert Jõeäär Cofidise aastatest: korra olin Pariis-Roubaix´l supervormis, aga...

Viimasel kolmel hooajal on ta võitnud kodukamaral enamus sarju nii maanteel kui maastikusõidu radadel. Mis on edu võti? Kas Jõesaar saab endiselt "liugu lasta" Cofidise aegade tipptasemel treenituse pealt või harjutab 32-aastane tallinlane seniajani väga sihikindlalt?

Meenutame profiaastaid Cofidises (2013-2016), kus ta sai korduvalt võistelda Pariis-Roubaix´l. Ühel korral oli supervormis, aga... Räägime võistlemisest Hispaania Vueltal - kui karm kogemus kolm järjestikust nädalat võistlusrajal ikkagi on? Miks võrdleb saatejuht külalist Ibrahim Mukungaga?

Head kuulamist!