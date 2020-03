KUULA | Eesti profitiimi boss Rene Mandri: praegune stress pole erakordne, kõige hullem oli 2012. aastal

Delfi Sport RUS

Rene Mandri Foto: Tanel Meos

Kuidas jääda kriisiolukorras ja laiaulatuslike piirangutega ajal klubina ellu? See on tänasel päeval liialdamata kümnetele tuhandetele klubijuhtidele üle maailma "miljoni dollari" küsimus. Kas sellele mõistlikku vastust üldse on?