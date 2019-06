Kukkumisejärgselt kaheksatunnise operatsiooni läbinud Froome: olen õnnelik, et üldse ellu jäin

Froome'le tehti päev hiljem kaheksatunnine operatsioon. Operatsioon läks arstide sõnul edukalt, kuid vigastused on piisavalt tõsised, et 34-aastase briti jaoks on tänavune hooaeg läbi.

"Tean, kui palju mul vedas, et üldse elus olen," sõnas Froome pärast operatsiooni sotsiaalmeedia vahendusel. "Võlgnen väga palju tuuril kohapeal olnud meditsiinilise personalile."

"Tahan tänada kõiki, kes on mind sel perioodil toetanud. Loomulikult on tegu raske ajaga. Tagasilöök on küll suur, aga annan kõik, et tippsporti naasta."

Uurimine on näidanud, et rattaseljast kukkunud Froome'i kiirus oli õnnetuse hetkel 54 km/h.