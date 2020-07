Koroonaviirus on Balti Keti velotuuri osalejate nimekirja õhemaks teinud

Alates veebruarist maailma riike ja rahvaid kurnav koroonaviirus on visa taanduma ning rahvusvaheline spordikalender seisab jätkuvalt silmitsi tõsiste raskustega.

Nii ka Balti Keti velotuur, mis taaselustati 2011. aastal, meenutamaks kolme Balti riigi elanike ühist vabadustahet. 1989. aasta augustis saatsid eestlased, lätlased ja leedulased külg külje kõrval seistes, 600 km pikkuse inimketina, tervele maailmale jõulise sõnumi – tahame olla vabad rahvad, vabal maal. Tänasel päeval on spordirahva ees sootuks teistsugused väljakutsed.

Koroonast häirituna kehtivad kõiksugu piirangud. Ainus, mis vankumatult püsib ja kursil hoiab, on korraldajate piiritu usk. „Oleme kogu aeg valmis uuteks ootamatusteks. Finantsilises plaanis püüame hakkama saada riigi ja omavalitsuste abiga. Erasektori tugi on praeguses olukorras ahtake, teadmatust tuleviku ees on liiga palju,“ kirjeldab igas mõttes keerulist olukorda Balti Keti velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar.

Viimase kuu aja jooksul on toimunud tõeline ameerika mägedel sõit osalejate nimekirjaga. Esialgu oli tahtjaid väga palju, suurusjärgus 40 meeskonda, kellest tuli välja sõeluda 22. Paljudele tuli ära öelda... Aga nüüd! Erinevates riikides on taas hakatud kehtestama liikumispiiranguid ning tiimide arv kahanes vahepeal juba 14 peale. Seis muutub pidevalt, päevade ja tundidega. Vahepeal õnneks ka paremuse poole.

Eesti tiime on velotuuril väljas kolm. Koondise esialgsesse nimekirja kuuluvad – Oskar Nisu, Siim Kiskonen, Karl Patrick Lauk, Martin Laas, Mihkel Räim, Gert Jõeäär ja Peeter Pruus. Kõige suurema küsimärgi all on Räime osalemine, kes eelmisel nädalal lõppenud Sibiu velotuuril Rumeenias valusalt kukkus.

Tartu 2024/Balticchaincycling.com – Markus Pajur, Artjom Mirzojev, Rait Ärm, Gleb Karpenko, Kristers Ansons (Läti), Antti Jussi Juntunen ja Ukko Peltonen (mõlemad Soome).

Peloton – Alo Jakin, Gert Kivistik, Jörgen Matt, Joosep Sankmann, Markus Leidt, Kristjan Oolo ja Erki Laanemäe.

Balti Keti velotuur 2020 etapid:

13. august – I etapp, Tallinn – Raasiku – Väike-Maarja – Kuremaa – Jõgeva, 200 km

14. august – II etapp, Tartu/Ülenurme – Otepää – Lüllemäe – Valga/Valka, 174 km

15. august – III etapp, Cesis (Läti) – Sigulda (Läti), 180 km

16. august – IV etapp, Panevežys (Leedu) – Utena (Leedu), 167 km

Kokku 721 km