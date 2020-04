Koroonadokumente privaatses kohas hoidnud Prantsuse rattur pani politseiniku punastama

Ferrand-Prevot tegi oma kodu lähedal Provence-Alpes-Côte d'Azuri regioonis trenni, kui politseinik ta peatas ja dokumente näha küsis. Kuna naisel aga treeningrõivaste küljes taskuid pole, oli ta vajalikud paberid peitnud privaatsesse piirkonda.

"Mul polnud jooksuriietes taskuid, seega ma pani sertifikaadi oma pükstesse! Ning loomikult oli täna see päev, kus mul seda vaja läks!" kirjutas Ferrand-Prevot sotsiaalmeedias.

"Politseinikul oli palju rohkem piinlik kui mul, tahan ma täpsustada."

Prantsusmaal on inimestel lubatud õue jooksma minna maksimaalselt tunniks ajaks ning nad ei tohi minna kodust kaugemale kui üks kilomeeter. Ilma vastava paberita väljas käimise eest võib saada kuni 135 eurot trahvi.

Ferran-Perrot on tuntud kui esimene naine jalgrattaspordi ajaloos, kes on samal ajal hoidnud maanteesõidu, cyclo-crossi ja mägirattasõidu maailmameistritiitleid. See juhtus 2015. aastal, kui naine oli kõigest 23-aastane.

Eelmisel aastal võitis Ferrand-Prevot karjääri teise mägirattasõidu MM-tiitli. 2012. aasta Londoni olümpial sai ta maanteesõidus kaheksanda koha.

