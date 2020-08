Koomasse langenud jalgratturi meeskond esitab politseisse avalduse

Meeskonnajuht Patrick Lefevere ütles kohe peale kohutavat õnnetust, et Groenewegen peaks juba olema vanglas. “Ma kinnitan seda, mida ütlesin sotsiaalmeedias. See oli väga räpane liigutus Groenewegenilt. Me oleme juba esitanud avalduse UCI-sse ning kavatseme seda teha ka Poola politseis. Me ei lase sel vaibuda,” kinnitas Lefevere. “Ma olen vaadanud seda kordust mitmeid kordi ning ikka ei suuda selgitada, miks Groenewegen nii tegi,” lisas mees.

23-aastane Jakobsen lendas kiirusel 80 kilomeetrit tunnis rajapiiretesse. Hollandlane põrkas finišisirgel kokku Groenewgeniga ja lendas üle piirdeaia ühele ametnikule otsa. Ta kaotas kukkudes ka oma kiivri. Hetkel viibib hollandlane haiglas intensiivosakonnas koomas.