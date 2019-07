Konkurendid süüdistavad Tour de France'i liidriks tõusnud Alaphilippe'i pettuses

200 km pikkuse 8. etapi võitis uhke soolosõiduga belglane Thomas de Gendt (Lotto Soudal), kes sõitis koos kahe kaaslasega peagrupil eest juba sõidu algfaasis ja tegi otsustava rünnaku 15 km enne finišit. 12 km enne lõppu grupist lahti rebinud Pinot ja Alaphilippe kaotasid belglasele kuue sekundiga.

Kokkuvõttes on Alaphilippe'i edu Giulio Cicconet (Trek-Segafred) ees 23 sekundit, Pinot on kolmas 53-sekundilise kaotusega. Rein Taaramäe (Team Total Direct Energie) on 31. (+13.27) ja Tanel Kangert (EE Education First) 54. kohal (+29.07).