Kolmekordse maailmameistri poolt paavstile kingitud ratas läheb oksjonile

Internetikeskkonnas peetava oksjoni tulu läheb organisatsioonile "We Run Together", mille abil toetatakse Põhja-Itaalia linnade Bergamo ja Brescia haiglaid ning arste, kirjutab Spordipartner.ee. Nimetatud piirkonnad said koroonaviiruse leviku tõttu eriti rängalt kannatada.

Koos Martin Laasiga Bora-Hansgrohe meeskonnas sõitev Sagan reisis kaks aastat tagasi Vatikani koos samuti katoliiklasest emaga. Rattur kohtus paavstiga iganädalasel üritusel Püha Peetruse väljakul ja kinkis talle lisaks rattale veel maailmameistrisärgi.