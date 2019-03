Kolmekordne maailmameister ja olümpiahõbe võttis endalt 23-aastaselt elu

Catlin oli üks pere kolmikõdedest. Tema õde Christine kirjutas Washington Postile e-maili vahendusel, et "Kelly oli väga eriline inimene - lahke, vaimukas, empaatiline ja andekas kõiges, mida ta ette võttis."

"Ta lihtsalt tundis, et ei saa enam kõigele "ei" öelda, mida temalt nõuti ning see oli tema ainus väljapääs," lisas Christine.

"Kõiges, mida me lastena tegime, oli tema alati parim," sõnas Christine pühapäeva õhtul juba telefoniintervjuus. "Sport, viiulimäng, ning ta sai heaks ka jalgrattasõidus. Me olime Catlinid, me olime see jõud."

Kolmas õde Colin Catlin rääkis, et tema aitas õel jalgrattamaailmasse sukelduda. "Kelly ei tahtnud eriti, aga ta hakkas asju võitma ning võita talle meeldib," sõnas Colin. Kelly teine kirg oli andmeteadus, mille poole Colin samuti teda õhutas.

Pereliikmete sõnul tegi Kelly esimese enesetapukatse juba jaanuaris. "Ta kirjutas perele pika e-kirja ja ütles, et tema mõtted peavad võidusõitu. Ta oli enesetapukalduvusega, ta mõtted olid väga tumedad. Helistasime koheselt politseise ning suutsime ta toona päästa," lisas Catlin, kelle arvates võis langus alguse saada eelmise aasta raskest kukkumisest, mille käigus murdis Kelly käe ja sai peapõrutuse.

"Ta ei saanud enam treenida nii, nagu ta harjunud oli. Tal olid väga halvad peavalud ja ta oli tundlik valguse suhtes."

Catlin võitis lisaks Rio olümpiahõbedale ka kolm MM-kulda ja kaks MM-pronksi.