Kiired jalad vedasid Martin Laasi võidule Hiinas

Laas oli kiireim mitmepäevasõidu teisel etapil (126 km). Talle järgnesid grupifinišis hiinlane Zheng Zhang (Hengxiang Cycling) ja sakslane Lucas Carstensen (Bike Aid).

See oli tartlase käesoleva hooaja teine profivõit, aprilli algul sai ta täistabamuse Tai velotuuri viimasel etapil.

„Sõit oli ise pigem raske, terve päev lainetas üles-alla ja eriti keeruliseks tegi sõidu tugev küljetuul. Õigetel hetkedel olin õiges kohas ja korra sõitsime ka kahekümne mehega eest, hiljem tuli kolmkümmend meest järgi ja sellise pundiga tulime lõpuni. Tunne endal kõige parem polnud ja ei osanud midagi sõidust oodata, aga lõpus kui asi sprindile jäi, tundsin ennast suhteliselt mugavalt ja kindlalt,“ võttis Laas tänase sõidu kokku.

Üldarvestuses hoiab Laas 31. kohta. Liider on tema tiimikaaslane Cameron Piper, kes võitis soolorünnakuga avaetapi.

Velotuur kestab 31. maini.

Potato power! 🇪🇪💪 @Laaasu wins stage 2 of Tour of Taiyuan. 😍 The 2nd victory in a row for the team. Congrats, Martin! Well done, everyone! 👏👏 #illuminatethebike #TourofTaiyuan pic.twitter.com/pCjluA4nMk