Kataloonias võidutsenud Astana rattatiim on teinud hämmastava hooaja alguse

Tänasel viimasel etapil oli Colombia rattur kaheksas, ent sellest piisas, et liidrikoht säilitada. Kõik üldarvestuse paremad jõudsid finišisse koos 11-liikmelises grupis.

Etapivõidu teenis itaallane Davide Formolo (Bora-Hansgrohe), kes edestas lähimat konkurenti 51 sekundiga. Favoriitide grupp jäi võitjast 55 sekundi kaugusele. Tanel Kangert (EF Education First) sai etapil 41. koha (+2.25).

Lopez edestas üldarvestuses 14 sekundiga Adam Yatesi (Mitchelton-Scott) ja 17 sekundiga Egan Bernali (Team Sky). Kangert sai kokkuvõttes 40. koha (+25.25).

Astana tiim võitis sel hooajal juba kaheksanda velotuuri, märtsi lõpuks on võite kokku juba 21. Valdav enamus World Touri meeskondi oleks sellise võitude hulgaga rahul ka hooaja lõpuks. Astana pole varasema 12 tegutsemisaasta jooksul jõudnud märtsi lõpuks suurem võitude arvuni kui 12.

🏆 Astana - number of wins by March 28 🏆



2007 2

2008 8

2009 9

2010 6

2011 1

2012 1

2013 2

2014 2

2015 6

2016 12

2017 1 (Asian Champs, ITT - someone wouldn't count it as a win)

2018 8

2019 20