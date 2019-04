Kas nigelas vormis Saksamaa sprindiäss tõesõna liialdab alkoholiga?

Eelmisel nädalavahetusel peetud Belgia klassikul Scheldeprijs ei suutnud Kittel peagrupiga sammu pidada, jäädes sirgel lõigul maha. Kuna sakslane on varasemalt sama sõidu viiel korral võitnud, tekkis kohe hulgaliselt spekulatsioone.

Eriliselt valati õli tulle Belgia telekanali Sporza otseülekandes, kus endine tippsõitja Jürgen Van den Broeck käis välja arvamuse, et Kittel pole piisavalt tõsiselt rattasõidu juures ning tarbib liialt õlut ja veini.

Katjuša-Alpecin meeskonna spordidirektori Dirk Demoli sõnul üritab tiim 30-aastasele sakslasele abiks olla ja mitte paanikat süvendada. "Paanika on paha. Igaühele on selge, et ta pole konditsioonis, aga me ei lase teda sügavamale sohu," kirjedas Demol olukorda Cyclingnewsile. "Talvine ettevalmistus õnnestus ja ta oli hooaja algul väga motiveeritud. Peame seisundist täpsema ülevaate saama."

Kohe veebruari algul Trofeo Palma ühepäevasõidul võidu teeninud Kittel laimava kriitikaga nõus pole. Ta avaldas sotsiaalmeedias säutsu, kus soovitas laimajatel viimast võtta ning kuulsusehetke nautida.

Always easy to beat a man when he's on the ground. I'm facing a difficult period and I'm thankful for everyone who is supporting me now. To those people making headlines on my cost now: enjoy your minute of fame! 👌