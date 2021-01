Karmi õnnetuse põhjustanud tippratturit tabas tapmisähvarduste laine: meile saadeti silmus, millega soovitati laps üles puua

Groenewegeni põhjustatud kukkumise tagajärjel lendas Jakobsen kiirusel 80 kilomeetrit tunnis rajapiiretesse ja kaotas kukkudes oma kiivri. Haiglasse toimetatud Jakobsen viidi seejärel kunstlikku koomasse, kus talle samal ajal näooperatsioon tehti. Kaks päeva hiljem toodi hollandlane koomast välja.

Mõneks ajaks tuli vigastatud rattur siiski haiglasse jätta. "Sel poisil vedas, et ta üldse veel elus on. Olen tõsises šokis õmbluste arvust, mis tal näost ära tõmmati - neid oli 130. Tal on ainult üks hammas alles," rääkis Jakobseni klubi Deceuninck-QuickStepi spordidirektor Patrick Lefevere toona väljaandele Telegraaf.

Jakobsen on nüüdseks piisavalt taastunud, et saab taas ratta seljas trenni teha, kirjutas Cycling News.

Rahvusvaheline Jalgrattaliit (UCI) karistas Groenewegenit üheksakuulise võistluskeeluga. See oli aga Jakobseni väikseim mure. "Saime nii konkreetseid ja tõsiseid tapmisähvardusi, et kutsusime politsei. Järgmised nädalad valvas politsei meie maja, me ei saanud enam juhuslikel aegadel kodust väljuda," avaldas hollandlane Heldeni vahendusel.

Groenewegen tõi seejärel õõvastava näite. "Meile saadeti käsitsi kirjutatud kirju. Ühes neist oli silmus, kus lisati, et saame sellega oma lapse üles puua. Selline kiri ja köietükk ajab väga hirmule. Otsustasime seejärel, et niimoodi ei saa asi jätkuda. Politsei võttis selle kirja järel asja kiirelt enda kätte," sõnas Team Jumbo-Visma sõitja.

"Loomulikult selline asi mõjutab sind. Kuidas on see võimalik? Missuguses haiges maailmas me elame? Kõige hullemad mõtted käivad peast läbi," avaldas Groenewegen, kuidas õnnetuse järel toimunu teda mõjutas. "Tol perioodil oli voodist tõusmine paras väljakutse."

Groenewegen avaldas, et vaimne terroreerisimine tekitas paranoiat. "Ühel õhtul käisime minu vanematega õhtust söömas. Teel sõitis aga üks auto meie taga. Juht lasi signaali ning sõitis diagonaalis meie taga. Lõpuks tegi ta meist möödasõidu kohas, kus see polnud tegelikult võimalik. Sellisel hetkel tekib paanika. Mõned hetked hiljem tegi ta aga parempöörde ning kõik oli korras. Inimene hakkab ette kujutama asju, mida päriselt pole olemas."