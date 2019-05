Karl Patrick Lauk teenis esimese profivõidu

Teine oli Jan Bárta (Elkov - Author Cycling Team), kolmas Robin Froidevaux (AKROS – Thömus).

„Võib öelda, et terve päev oli tugeva tuule tõttu väga stressirohke. Enamus sõidust oli punt pikk, aga sellest hoolimata ei olnud tuul piisavalt õige nurga alt. Teadsime, et 111 km peale linnakest on ca 7-8 km täiesti lage ja küljetuul. Kasutasime seda ära, olime heal positsioonil ja tänu küljetuulele lagunes kogu punt juppideks,“ rääkis Lauk võistluspäevast.

„Lõpuringil jälgisin tuule suunda ja selle järgi arvestasin, kus ennast hoida. Viimasel ringil tuli paar rünnakut, mis tiimikaaslane ära kattis ning tänu millele vahet sisse ei saanudki. Olin kindel, et kui viimasesse kurvi heal positsioonil lähen, olen võimeline võitma, seda proovisin endale koguaeg ka sisestada. Kuidagi sattus aga hoopis nii, et saime kuuekesi eest ära ja taga jäädi täiesti seisma. Sellisest pundist positsioonivalik väga raske polnud ja jäi üle vaid asi ära vormistada,“ võttis Lauk eduka päeva kokku.