Karl-Patrick Lauk saavutas Prantsusmaal hooaja viienda võidu

Võit tuli kahe mehe sprindiheitluses, mille Lauk kindlalt võitis. Võitja keskmine kiirus oli 43,6 km/h. Teine ja kolmas koht läksid prantslastest ratturitele. See oli Laugule juba viies võit sel hooajal.

„Tulemus tuli tänu enesekindlusele ja kogemusele. Sel korral üritasin oma enesekindlust reaalselt hinnata, sest Eesti meistrivõistlustel vedas see mind alt ja röövis meistrikulla. 200 m enne finišit tahtsin alustada sprinti, aga siis meenus see valus kogemus ja teadvustasin, et on liiga vara, sest lõpp oli ülesmäge. Kannatasin veel pisut ja õnneks oli ajastus õige. Enesetunne oli juba viimastel päevadel trennis hea, see andis samuti kindlust,“ kommenteeris Lauk.

Täna sõidetakse teine ja ühtlasi viimane etapp. Järgmisena on Lauk stardis juba esmaspäevasel võidusõidul GP Culan.