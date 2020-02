Karl Patrick Lauk alustas hooaega võidukalt

Teisele ja kolmandale kohale sõitsid ennast samuti Laugu klubikaaslased, vastavalt Mickaël Guichard teine ja Boris Orlhac kolmas, samuti napsati endale viies ja kuues koht.

"Saime võidusõidu alguses kohe suhteliselt suure grupiga minema ja andsime kohe gaasi. Alguses oli kolm meie meest ees, aga esimesel mäefiniši tõusul tuli Guichard tagant üksi järgi ja liitus jooksikute grupiga," võttis Lauk sõidu kokku. "Ka tema sai üks hetk minema, mis meile tegelikult ei sobinud, kuna meie mehed olid jooksikute põhilised vedurid ja me ise midagi teha ei saanud."

"Seetõttu lagunes kõik kohe laiali, aga saateautost saime kinnituse, et peame ikkagi tööd tegema, sest lõpuni oli veel liiga palju minna. Järgmisel tõusul hakati ründama ja Guichard polnud väga kaugel, umbes 15-20 sekundit. Täpselt tõusu üleval jäädi seisma ja seal lajatasin kohe otsa, et tiimikaaslasele ees seltsi pakkuda ning edasine on juba ajalugu."