Kangerti tiimikaaslane jätkab Touri kahest murtud roidest hoolimata

Tanel Kangerti tiimikaaslane sattus 30 km enne finišit kukkumisse koos paljude teistega, sealhulgas Richie Porte'i (Trek-Segafredo) ja Nairo Quintanaga (Movistar). Woods sai tagasi sadulasse ja sõitis Toulouse'i finišisse, kuid 12. etapi järel tehtud röntgenuuring tuvastas kaks mõranenud ribi.

13. etapi temposõidu eel ütles kanadalane Cycling Weekly'le: "Mul on päris valus, aga palju parem kui eile. Eile oli väga traske. Olin väga kange. Murrud ei ole nii halvad. Mõlemad on katki, aga stabiilsed, midagi pole paigast nihkunud. Me peame edasi sõitma. See on lihtsalt ebamugav."

Kukkumist, kus osales tervelt viis Trek-Segafredo ratturit, kirjeldas Woods järgmiselt: "Mul õnnestus jalg maha saada, aga kahjuks sõitis keegi mulle tagant sisse, ma kukkusin maha ning see tundus üsna ohutu. Üritasin end rullida, aga maandusin siis oma raadio peale ja murdsin kaks ribi."

"See on väga ebamugav. Raske on hingata, raske on seista, raske sprintida, aga ma elasin eilse üle ning see oli kõige suurem proovikivi," lisas tuuri kokkuvõttes 52. kohta hoidev Woods. "Jäin optimistlikuks, aga ärkasin hotellis keset ööd üles, sest tundsin valu tõttu iiveldust. See oli nagu valu kondi sees. Sain aru, et see on ilmselt katki ja ütlesin arstile, et ta pärast 12. etappi pildid laseks teha."

"Jätaksin tuuri pooleli, kui ma oleksin meeskonnale kasutu. Isegi eile käisin neli korda taga pudelite järgi ning sain ka mägedest üle. Seega halvima stsenaariumi järgi olen lihtsalt meeskonnale kasulik, parimal juhul olen piisavalt hea, et jälle eestminekutega liituda. Kunagi ei tea. Veel kummalisemaidki asju on juhtunud."