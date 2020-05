Kangerti tiimikaaslane jäi vahele dopingu kasutamisega

21-aastane Villalobos jäi vahele juba mullu aprillis võistlusvälise testimise käigus, kui Mehhiko antidopingu agentuur leidis tema organismist kasvuhormooni tarvitamise jälgi.

Nüüd teatas rahvusvaheline jalgrattaliit, et Villalobosile on määratud ajutine võistluskeeld. Ratturil on õigus nõuda B-proovi avamist.

Mehhiklane liitus Tanel Kangerti koduklubi EF Education First`iga mullu augustis. Enne seda esindas ta Aevolo meeskonda.

Kangerti kodumeeskond on juba Villalobosi lepingu üles öelnud. Ühtlasi avaldas USA-s registreeritud klubi nördimust, et nendeni jõudis uudis mehhiklase positiivsest dopinguproovist alles sel esmaspäeval.