Kangerti tiim kutsus üles Giro d'Italiat varem lõpetama, sest "mull" on lõhkemas

Eurosporti andemtel saatis EF Pro Cycling kirja Giro d'Italiat korraldavale organisatsioonile RCS Sport, rahvusvahelisele jalgratturite liidule UCI, teistele tiimidele ja velotuuriga seotud osapooltele. Kirjas öeldakse, et "eeldatavasti kaasneb seniste positiivsete proovidega edasine haigestumine" ning targem oleks velotuur jätta pooleli, mitte vaadata pealt üksikute tiimide võistlemisest loobumist, vahendab Cyclingnews.com.

UCI lükkas EF Pro Cyclingu ettepaneku tagasi ning karmistas hoopis testimise korda.

Alaliidu presient David Lappartient vastas: "Seisame silmitsi väljakutsega hooaeg lõpetada ning seda on võimalik saavutada profirattasõidus koostöövaimu ja ühtsust hoides. Loodame nende meetmetega kõigi koostöösse ühise eesmärgi nimel jätkata oma sporti võimalikult ohututes tingimustes. Nende meetmete tulemusi jälgitakse hoolikalt kogu võistluse jätkudes ja uute võimalike meetmete valguses."

EF Pro Cyclingu ettepanek oli velotuurile lõpp teha eeloleval esmaspäeval, kui on kavas puhkepäev. EF Pro Cycling on öelnud, et nad lahkuvad Girolt, kui nende tiimis avastatakse koroonajuhtum.

Mõned tunnid enne EF Pro Cyclingu kirja avalikustamist tuli uudis, et 17 mootorratturit, kes teenindavad Itaalia velotuuriga paralleelselt toimuvat E-Giro võistlust, andsid positiivse koroonaproovi. Kõik nad on pandud karantiini Abruzzos asuvasse Francavilla a Mare majutusasutusse, mis asub lähedal sellele paigale, kus Giro ratturid ja personal esmaspäeval oma vaba päeva veedavad.