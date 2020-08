Tour de France jääb Kangertil seekord sõitmata, kuigi ta oli meeskonna Education First eelnimekirjas. „Mõistagi on meel pisut kurb, et Touril ei sõida, kuid ma ei taha pelgalt linnukest kirja saada ja kümnendal päeval tiimile teada anda, et olen omadega täiesti läbi. Palusin leida värskem mees,” kinnitas Kangert, et tegi loobumisotsuse ise.