Woodsile järgnes sama ajaga lõpetanud hispaanlane Alejandro Valverde (Movistar), kolmas oli britt Adam Yates (Mitchelton-Scott), kes kaotas neile viie sekundiga.

Võitja heaks tööd teinud Kangert jäi Woodsist maha kahe minuti ja 20 sekundiga.

"Iga kord, kui Valverdet võidad, on tunne eriline. Mul oli täna õnne, et mind toetas väga tugev tiim," tänas kanadalane Woods võistluse järel oma meeskonnakaaslasi. "Vahest ma ründasin liiga vara, kuid tahtsin olla agressiivne ja hea, et kõik hästi lõppes."