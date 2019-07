Kirsipuu panust Eesti rattasporti on võimatu alahinnata. Ta tõi maanteesõidu pärast väikest vahepausi taas eestimaalaste südameisse. Triumfeerimine suurtuuridel, 130 profivõitu ja kollase liidrisärgi kandmine Tour de France’il on vaid üks osa tema elutööst. Jass – nii teda kutsuti – oli noorte rattameeste mentor, kes aitas neid amatöör- ja profiklubidesse. Praegu juhendab ta Eesti erinevate vanuseastmete koondisi.

Kas tundub hirmutav, et hakkad käima kuuendat aastakümmet? Kui vanalt sa end tegelikult tunned?

Olen mõttega, et saan nõnda vanaks, juba ära harjunud, see on vaid number passis. Tunnen end kuidas kunagi – mõnel päeval 25, mõnel 50.