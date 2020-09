Julian Alaphilippe tuli maailmameistriks, eestlased finišisse ei jõudnud

Prantslane läbis 282,5 km pikkuse distantsi ajaga 6:38,34. Alaphilippe edestas lähimaid jälitajaid 24 sekundiga. Hõbemedali võitis lõpuks belglane Wout van Aert, pronksi teenis šveitslane Marc Hirschi. Esikuuikusse mahtusid veel Michal Kwiatkowski (Poola), Jakob Fuglsang (Taani) ja Primož Roglic (Sloveenia).

Eestlastest olid täna võistlustules Tanel Kangert ja Peeter Pruus. Kumbki meestest täna finišisse ei jõudnud.

Tanel Kangert jäi liidritest maha umbes poolteist ringi enne finišit, mil tempot hakkasid tegema prantslased ja rünnata otsustas Pogacar. Kangerti sõnul kadus jõud hetkega ja teha ei olnud midagi. "See käis täiesti hetkega, kui olin tühi ja mitte mingisugust lootust ei olnud püüda pundist kinni hoida, et äkki läheb paremaks. See käis nii ootamatult. Ma ei tea, kas ma tegin mingi vea toitumises või jäi viimasest sõidust liiga palju või lihtsalt ei vastagi tase sellele, mis praegu Tour de France'ilt tulnud meestel on," mõtiskles Kangert ERR-i vahendusel.

Peeter Pruus tuli rajalt maha koos Kangertiga, kelle sõnul mindi võidu sõitma ja lõpetada lõpetamise pärast polnud mõtet. Lisaks mõtles Kangert eesseisvale Giro d'Italiale, mis algab viie päeva pärast.