Jubeda kukkumise põhjustanud tipprattur sai üheksakuulise võistluskeelu

24-aastane Jakobsen lendas kiirusel 80 kilomeetrit tunnis rajapiiretesse ja kaotas kukkudes oma kiivri.

Haiglasse toimetatud Jakobsen viidi seejärel kunstlikku koomasse, kus talle samal ajal näooperatsioon tehti. Kaks päeva hiljem toodi hollandlane koomast välja.

Mõneks ajaks tuli vigastatud rattur siiski haiglasse jätta. "Sel poisil vedas, et ta üldse veel elus on. Olen tõsises šokis õmbluste arvust, mis tal näost ära tõmmati - neid oli 130. Tal on ainult üks hammas alles," rääkis Jakobseni klubi Deceuninck-QuickStepi spordidirektor Patrick Lefevere väljaandele Telegraaf.

Jakobseni näole ja lõuale on seni tehtud kaks operatsiooni, 2021. aastal peab ta uuesti noa alla minema.

Jumbo-Visma sõitja Gronewegen eemaldati uurimise ajaks võistkonnast. UCI teatel loetakse neljal korral Tour de France'i etapi võitnud hollandlase võistluskeelu alguseks augusti algust, seega saab Groenewegen rajale naasta 7. mail 2021. 27-aastane Groenewegen murdis sama kukkumise tõttu rangluu.