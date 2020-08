Jõeäär võitis ülipõneva finišiheitlusega 20. Mulgi rattamaratoni

Bosch Eesti Maastikurattasarja kolmanda etapi, 20. Mulgi Rattamaratoni põhisõidu finiš pakkus tõelist närvipinget ja võitlust esikoha pärast. Ülinapilt haaras võidu endale Gert Jõeäär (Veloplus) ajaga 1:45.24,6. Talle järgnesid Peeter Tarvis (Veloplus) ajaga 01:45.24,9 ning Josten Vaidem (Fixus) 01:45.25,0. Neljandana ületas finišijoone Martin Loo ajaga 1:45.31,4, seejärel Gert Kivistik ajaga 1:49.54,1 ning kuuendana Toomas Lepik (Astro Baltics) 1:50.11,3.

„Rada oli väga mõnusalt vahelduv, oli nii singleid kui ka taastumise lõike kruusa peal. Rada õnneks väga mudane ei olnud,” lausus Tarvis, lisades, et sõitmise taktika tekib tal sõidu käigus. „Kui me seal neljakesi viimase pundiga kokku jäime, siis teadsin, et mul on päris hea finiš. Mul polnud põhjust kusagil väga rünnata, teadsin, et saan julgelt finiši peale jätta asjad. Tegelikult mul vedas ka, viimases kurvis viskas kumm õhu välja, nii et viimased sada meetrit tulin tühja kummiga, suht napp oli ikka,” kirjeldas Tarvis talle esikoha toonud sõitu.

Naistest ületas finišijoone esimesena Mari-Liis Mõttus (Haanja RK) ajaga 1:58.11,4. Teiseks sõitis end Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team) ning kolmandaks Merili Sirvel (RR Siplased / Vitax). Esikuuikusse mahtusid veel Elina Tasane (Viljandi Rattaklubi), Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond) ja Iiris Takel (Spordipartner Racing Girls).

„Algselt mul polnudki plaanis tänasele sõidule tulla, aga kui käisin nädala sees rada läbi sõitmas, siis tundus see nii nauditav olevat, et pidin starti ikkagi tulema. Alguses oli sõit ikka nii kohtutavalt raske, Kõrgemägi oli korralik maasikas kohe algusesse. Kuna startisin liidrist kaugemalt, siis võttis ikka päris palju aega, et ma Janelle kätte saaksin. Eks sellega kulutasin ka ennast liialt. Vahepeal aga taastusin hästi ning lõpus oli juba väga mõnus minek,” lausus Mõttus, kes jäi oma sõiduga väga rahule.

Bosch Eesti Maastikurattasarja üldarvestuses tõusis meestest liidrikohale Gert Jõeäär ning naistest juhib sarja Janelle Uibokand. Võistkondadest on esikohal Veloplus ja naiskondade parim on Spordiklubi Rakke Naiskond. Tänase 20 km noorte- ja matkasõidu võitjaks tulid Matthias Mõttus ajaga ja Laura Lizette Sander.