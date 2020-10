Janika Lõiv tegi MK-etapil ajalugu

Janika kaotas võitjale Pauline Ferrand Prevot'le kolm minutit ja seitse sekundit.

„Kuna eilne short track ei õnnestunud kõige paremini, pidin startima kolmandast reast. Õnneks olen ka varasematel aastatel nii tagant alustanud ja teadsin, mida oodata. Peale stardipauku hakkasin otsima kohta, kust ettepoole liikuda. Stardi ringi keskpaigaks olin jõudnud umbes TOP15 sisse. Seejärel tegid minu ees sõitvad naised mitmeid vigu ja vajusin natuke tahapoole. Järgmiste täisringide ajal proovisin aina ettepoole liikuda. Võtsin eesmärgiks end eelviimaseks ringiks tühjaks sõita ja viimane ring lihtsalt kannatada. Minu taktika toimis ja ringi ajad läksid järjest paremaks. Viimasele ringile läksin 10. koha peal ja püüdsin enda ees sõitvat Alessandra Kellerit, kelle sain isegi ringi keskel kätte, aga siis hakkas rada laskuma ja mul polnud talle midagi vastu panna. Lõppkokkuvõttes pidingi leppima 10. kohaga,“ võttis Lõiv sõidu kokku.

Mari-Liis Mõttus oli 52., kaotust võitjale 11:16.

“Seekord võtsin eesmärgiks pingutada stardiringil rohkem, et saada esimesele tehnilisele tõusule paremal positsioonil. Kolmandal ringi oli tunne hea, kuid siis vajusin tempos ära ja kaotasin mõned kohad. Lõpptulemus pole päris see, mis soovisin, aga eks tuleb leppida hetkeseisuga. Nii palju saab tänasest sõidust positiivset kaasa võtta, et kaotus võitjale oli väiksem ning tõusudel tundsin end võrreldes neljapäevaga paremini,“ kommenteeris Mõttus sõitu.

Martin Loo sõitis ennast 36. kohale, kaotades Avancini’le 3:14. Ise kommenteeris Loo võidusõitu järgnevalt: „Algus oli täna parem ja sain stardiringil kohta parandada. Esimesed ringid olid raskemad, aga suutsin küllaltki ühtlaseid aegu sõita lõpuni välja.”

U23 vanuseklassis võistelnud Kätlin Kukk lõpetas võistluse 42. kohal, tundes rõõmu paranevast vormist ja nautides õlg-õla kõrval võistlemist oma konkurentidega.

Juba nädala pärast laupäeval võistlevad meie sportlased Šveitsis Leogangis maailmameistrivõistlustel.