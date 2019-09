Janika Lõiv sai tehniliselt ränkraske rajaga MM-il 23. koha

Väga hea sõidu tegi ka viimast aastat kuni 23-aastaste ratturite seltskonda kuuluv Mari-Liis Mõttus, kes sai 13. koha. Kaotust võitjale šveitslanna Sina Freile kogunes kuus minutit ja 13 sekundit. Hõbemedali sai kaela mullu veel juunioride klassis maailmameistriks kroonitud austerlanna Laura Stigger (+0.31) ja pronksi prantslanna Loana Lecomte (+0.36).

"Enne sõitu oli veidi ärev, kuna avastasime, et esipiduril oli klamber katki. Lõpuks sain ratta korda ja asusin vaid 28 minutit enne starti rullidele," kirjeldas Mõttus võistluseelset olukorda. "Start läks selle kohta aga üllatavalt hästi. Endale küll tundus, et stardiringil eriti ei liikunud, aga kui kuulsin, et lähen esimesele ringile 18., siis olin päris üllatunud. Iga ringiga läks enesetunne järjest paremaks. Vaikselt püüdsin selgasid kinni ja jäin tulemusega väga rahule. Lootsin kohta esimese 15. seas, seepärast oli iga koht 15-st eespool lisaboonuseks."

Järgmisel nädalavahetusel teevad Lõiv ja Loo veel kaasa USA-s toimuval hooaja viimasel MK-sarja etapil.