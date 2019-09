Janika Lõiv saavutas Norras teise koha

Pehmel ja mudasel rajal toimunud võistluse võitis viiekordne maastikusõidu maailmameister (võitnud neli kulda maastikumaratonis ja ühe maastikukrossis) Annika Langvad ajaga 1:25.46. Teise koha sai Eesti meister Janika Lõiv, kes kaotas taanlannale kahe minuti ja kolme sekundiga.

Kolmanda koha jättis kodupubliku rõõmuks koju Elisabeth Sveum (+3.06). Mari-Liis Mõttus kaotas võitjale kaheksa minuti ja 45 sekundiga ning sai viienda koha.

"Stardist sain kenasti minema, kuid peagi sain aru, et täna ei ole minu parim päev. Hakkasin ökonoomsemalt sõitma," rääkis Lõiv võistluse järel. "Mari-Liis ja üks Norra tüdruk said minust mööda ja nii me esimesele täisringile ka suundusime. Ringi keskel oleval tõusul pani Annika Langvad kõigist mööda. Ma üritasin talle järgi hoida, kuid toore jõuga sai ta siiski väikse vahe sisse. Edasi proovisin lihtsalt oma sõitu teha, kuid tegin palju vigu ning vahe Annikaga aina kasvas. Õnneks suutsin järjest kasvatada vahe kolmanda kohaga ning lõpetada teisel kohal."

Mõttus lisas: "Enne sõitu olin püstitanud endale eesmärgiks üritada lõpetada esimese kolme seas, kuid juba esimese ringi poole peal sain aru, et täna pole esikolmiku väärilisi jalgu. Mind tabas täielik jõuetus ning ülejäänud sõidu sõitsin põhimõtteliselt autopiloodi peal. Täna oli lihtsalt üks nendest halbadest päevadest."

Järgmisel nädalavahetusel stardib Lõiv Ungaris.