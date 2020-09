Janika Lõiv saavutas Austrias kolmanda koha

Võidusõidu võitis kohalik rattur Laura Stigger ja teine oli ameeriklanna Erin Huck.

„Antud võistlusele otsustasin viimasel minutil minna. See sobis plaanidega ning ei olnud väga kaugel minu praegusest treenimiskohast Itaalias," rääkis Lõiv. "Praeguste plaanide järgi on see viimane võistlus enne MK etappe. Minu õnneks oli võistlusel kohal korralik rivistus ja oli oodata väga kõva sõitu. Üle pika aja olid stardis Kanada ja Ameerika Ühendriikide võistlejad ning mitmed tugevad sõitjad Euroopast."

"Start läks mul konarlikult ning vajusin 9. kohale, aga sealt edasi hakkas kõik kenasti sujuma ning leidsin hea rütmi. Esimese ringi lõpuks olin juba 5. koha peal ja teise ringi lõpuks sõitsin 3. kohal. Rada oli väga kiire ja kokku oli vaja sõita seitse ringi. Viis ringi kestsin kenasti ära, aga siis läks raskeks ja vahe teisel kohal sõitva Erin Huckiga hakkas kergelt kärisema. Lõppu jõudsin natuke üle minutilise kaotusega võitjale,“ võttis Lõiv võidusõidu kokku.