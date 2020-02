Janika Lõiv jätkas Hispaania mitmepäevasõidul esikümnes

Teisel etapil, millel oli pikkust 55 kilomeetrit ja tõusumeetreid 1580, võidutses teist päeva järjest šveitslanna Ramona Forchini ajaga 2:53.13. Teise koha sai kanadalanna Emily Batty (2:56.15) ja kolmanda austraallanna Rebecca McConnel (2:56.16).

Eesti naistest jõudis esikümnesse eile avaetapilt kolmanda koha pälvinud maastikukrossi valitsev Eesti meister Janika Lõiv, kes täna sai üheksanda koha ajaga 3:01.17. Greete Steinburg lõpetas 16. ja Maaris Meier 19. positsioonil. Nende lõpuaegadeks olid vastavalt 3:14.03 ja 3:18.00.

“Sõidu algus oli jälle uimane. Kuni esimese tõusuni vedasin gruppi, sest keegi teine ei tahtnud seda teha, aga tempo oli väga madal. Magasin maha esimesele singlile keeramise ja langesin seetõttu päris palju,” rääkis Lõiv peale võistlust. “Kuna täna oli palju singlit, siis oli möödumiskohti vähe ning nii ma lõpuks jälle üksi jäingi. Ilmselt sai eile natuke liiga palju välja pandud ja tänaseks ei olnud keha piisavalt taastunud. Seega oli sõit algusest lõpuni üks kannatamine. Loodame, et homseks suudan paremini taastuda ja jälle endast maksimumi anda.”

“Minu jaoks oli tänane etapp väga raske. Stardist alates polnud üldse minekut ja lõpuni välja ei leidnudki oma sõitu. Lisaks tegin mitu sõiduviga, seega on mul hea meel, et ühes tükis lõpuni jõudsin. Loodan, et homme on parem päev,” lisas Steinburg.