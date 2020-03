Jalgratturite Liit saatis UCI-le ettepaneku olümpia kvalifikatsiooniperiood külmutatada

"Meie maastikuratturite naiste koondis on teinud olümpiapunktide kogumisel suurepärast tööd, seda ka selle aasta alguses,” ütles EJL-i president Raivo Rand. “Seoses koroonaviiruse kiire levikuga on paljud planeeritud võistlused ära jäänud ja meie naiste punktide kogumine pooleli jäänud. Kirjutasime UCI-le ettepanekuga külmutada tänaseks kogutud punktid, et soovitusliku reisikeelu tõttu ja sellest tuleneva ebavõrdsusega riikide vahel mitte kaotada potentsiaalset kohta olümpia mängudel."

Selle nädala olümpiareitingu riikide edetabelis hoiab Eesti naiste arvestuses 19. kohta ehk aastaga on tõustud kümme positsiooni. Selline seis tagaks hetkel ühele naismaastikuratturile koha Tokyo olümpiamängudele. Kokku pääseb suurvõistlusel starti 38 meest ja 38 naist. Ühe koha tagamiseks peab Eesti 27. mail kuuluma 21 parema riigi sekka.