Jalgratturite liit muutis meie proffide huvides koduste meistrivõistluste aega

Kuupäevade muutmine on seotud Euroopa Jalgratturite Liidu (UEC) poolt tehtud muudatustega maanteesõidu Euroopa meistrivõistluste kuupäevade ja koha osas.

„Eesti Jalgratturite Liidu juhatus kinnitas eilsel koosolekul maanteeratta Eesti meistrivõistluste uued toimumise ajad. Kuna selle aasta EM-i rada peaks meie proffidele sobima, siis oli mõistlik kohalikud meistrivõistlused paar päeva varasemaks tõsta. Seda kõike paremate tingimuste loomiseks ning selleks, et sportlaste ja taustajõudude liikumine kahe riigi vahel oleks võimalikult sujuv," kommenteeris EJL-i peasekretär Urmas Karlson muudatuse põhjust.

"Loomulikult ei saa me olla 100% kindlad EM-i toimumises, aga alaliit on omalt poolt teinud kõik, et meie ratturid saaksid Eestit Euroopa tasemel tutvustada ja võimalikult häid tulemusi teha,“ lisas alajuht.

Sel aastal toimuvad Euroopa meistrivõistlused maanteerattasõidus järgmistel kuupäevadel:

24.08 Eraldistart (kõik võistlusklassid: eliit-U23-juuniorid)

26.08 Grupisõit NU23 ja ME

27.08 Grupisõit MU23 ja NE

28.08 Grupisõit MJ (segavõistkonnasõit)

Eesti meistrivõistlused 2020 maanteerattasõidus toimuvad Keilas:

18.08 Eraldistart

20.08 grupisõidud (M/NE; M/NU23 ja M/NJ)

21.08 grupisõidud (M/MN16, Seeniorid1-8 ja Sport)

Ühtlasi kinnitati koroonaepideemia tõttu pausil olnud EJL-i võitluskalendri muudatused. Kalendrit näeb SIIT.