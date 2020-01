Jalgratturite liit kinnitas eliitklassi ja juunioride koondise kandidaadid aastaks 2020

"Eesti juuniorite koondisel saab sel hooajal olema ilmselt kaks liidrit, Joonas Kurits ja eelmisel aastal Euroopa noosportlaste neljandale kohale hääletatud Madis Mihkels , kelle jaoks kogu ülejäänud meeskond tööle hakkavad. Hooaja eesmärk on teha head tulemust kõigil võistlustel, kus poistega osaleme. Hooaeg algab kahe Rahvuste Karika etapiga (Gent-Wevelgem ja Paris-Roubaix), kus mõlemad liidrid on võimelised top15 hulka sõitma. Hooaja lõpu peaeesmärk on juunioritel EM. MM-i rada tundub esmapilgul meie kahele liidrile liiga mägine, aga eks me hooaja edenedes oleme targemad," kommenteeris peatreener Jaan Kirsipuu ootuseid uueks hooajaks.

Maantee MJ koondise kandidaadid:

Joonas Kurits (Rein Taaramäe Rattaklubi)

Madis Mihkels (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Gregor Kokk (CFC Spordiklubi)

Artur Kupp (CFC Spordiklubi)

Ron-Thorren Floren (CFC Spordiklubi)

Joosep Mattias Õun (CFC Spordiklubi)

Kevin Kardo Kõiv (CFC Spordiklubi)

Rauno Notton (CFC Spordiklubi)

Arti Ilves (Peloton)

Johannes Tiirats (Viljandi Rattaklubi)

Janek Robin Kukk (Kalevi Jalgrattakool)

Egert Johanson (Kalevi Jalgrattakool)

Martin Anier (Rein Taaramäe Rattaklubi)

Kert Roose (Otepää Rattaklubi)

Andre Roos (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Henry Grünberg (Porter Racing)