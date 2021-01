Jalgratturite liidu peasekretär: inimlikult ma mõistan Annuse otsust

Annus teatas täna saadetud pressiavalduses, et ta ise ning tema ettevõtted Merko ja Kapitel lõpetavad Eestis võistlusspordi toetamise, sest ETV saates «Pealtnägija» seostati teda Eesti suusatamise dopinguskandaaliga.

"Kahjuks ei pea ma mõistlikuks ega võimalikuks jätkata spordi toetamist keskkonnas, kus sportlaste pattude eest tabab sponsorit meediapeks, mis kahjustab sponsorite mainet ja läheb vastuollu sponsorluse põhimõtetega," selgitas Annus oma loobumisotsust.

Urmas Karlsoni sõnul on Annuse otsus mõistetav. "Inimesena saan ma sellest aru. Kogu see spordi toetamine on ikkagi heast tahtest. Raske on seda otsust kritiseerida," märkis Karlson. "Ettevõtja on näinud vaeva, et endale üldse sellised võimalused luua, et sporti toetada. See on nõudnud pingutust ja tööd, seda tuleb ka arvestada."

Merko oli ka jalgratturite liidu toetaja ning alaliit peab nüüd leidma uue sponsori Eesti maanteesõidu meistrivõistluste korraldamiseks. "Sel aastal tahtsime seda teha natuke suuremalt ning korraldada koos Läti ja Leeduga. Seega on ka kulud suuremad. Nüüd peab mõtlema, kuidas edasi minna," ütles Karlson.