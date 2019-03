Jalgrattaspordis algas võitlus valuvaigistite liigtarbimise vastu

Tramadool on vastuoluline valuvaigisti, mis ei kuulu Maailma Antidopingu agentuuri (WADA) keelatud ainete nimekirja, kuid Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) keelas selle kasutamise iseseisvalt. Vastav reegel hakkas kehtima märtsis. Tramadool on opioidipõhine valuvaigisti, mida on profiratturid kuritarvitanud, sest leevendab intensiivse pingutuse käigus tekkivat valu. Aine tekitab uimasust, mis võib omakorda kaasa aidata ohtlike olukordade tekkimisele, vahendab Spordipartner.

WADA eelmise aasta raporti kohaselt oli tramadooli kasutamine ratturite hulgas laialdaselt levinud - neli protsenti dopinguproovidest sisaldas seda ainet.