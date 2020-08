Jalgrattaliidu president: keerulise olukorra tõttu Kangert ja Taaramäe meistrivõistlustel ei osale

ETV spordisaate stuudios käis neil teemadel rääkimas Eesti Jalgratturite Liidu (EJL) president Raivo Rand, kirjutab ERR Sport.

Tanel Kangert ja Rein Taaramäe kuuldavasti Eesti meistrivõistlustel ei stardi. Miks?

Olukord on keeruline - liikumispiirangud Eestis pluss suhteliselt raske transpordivõimalus. Mõlemad mehed osalevad 30. augustil algaval Tour de France'il, mis on nende jaoks ülioluline võistlus. Nad jäävad Prantsusmaale ja valmistuvad seal, et esineda sellel võistlusel kõige paremal tasemel.

EM-i koondis peaks paika saama peale neljapäevast grupisõidu. Kas praegu on lahtine, kes üldse minna saaksid?

Tegelikult on meil lootust, et nad saavad lahti ja meil on tegelikult EM-i koondis paigas, sest ei ole aega oodata. Me teame, kes on kõvad ja kes võivad seal häid tulemusi teha.