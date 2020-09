Jalgratta-MM siiski toimub, Taaramäe on tahtmist täis

Esialgselt planeeriti MM korraldada 12. augustil Šveitsis, aga see jäeti koroona tõttu ära.

MM-i programm on kohandatud vastavalt UCI kalendrit ja Covid-19 pandeemiat arvesse võttes. Tänavu jagatakse medalid vaid maanteeratta grupisõidu ja eraldistardi distsipliinides ja vaid eliitratturite võistlusklassides.

Võidusõitude algus ja finiš toimuvad Imola autosõidu ringrajal. Meeste grupisõidu trass on 259,2 km, kus on ligi 5000 meetrit tõuse, naised peavad grupisõidu raames läbima 144 km koos 2750 m tõusuga. Ringraja pikkus on 28,8 km, mida mehed läbivad 9 korda ja naised 5. Rajal on kaks rasket tõusu (kokku 3 km). Raja iseloom on sarnane esialgu planeeritud Aigle-Martigny (Šveits) profiiliga. Rada peaks sobima nii sprinteritele kui mägironijatele ning pakkuma palju põnevust ka pealtvaatajatele.

Imola asub Bolognast ca 40 km kaugusel ning on MM-i korraldanud ka 1968. aastal, mil maailma parimateks tulid itaallane Vittorio Adorni ja hollandlane Keetie van Oosten-Hage.

„Praeguse seisuga saaks MM-ile Eesti koondisest peale neli meest, kuid konkreetse raja profiiliga sobivaid sõitjaid meil kahjuks nii palju ei ole. Hetkel on kolm kandidaati: Rein Taaramäe, Peeter Pruus ja Tanel Kangert. Taaramäe on väga motiveeritud MM-il võistlema nii grupisõidus kui eraldistardis. Kuna uudis on veel üsna värske, siis päris täpne koondise koosseis selgub mõne aja pärast,“ kommenteeris Eesti maanteeratturite koondise peatreener Jaan Kirsipuu.

Maailmameistrivõistluste programm:

Neljapäev, 24. september: naiste eliidi eraldistart

Reede, 25. september: meeste eliidi eraldistart

Laupäev, 26. september: naiste eliidi grupisõit

Pühapäev, 27. september: meeste eliidigrupisõit

„Tänavu Itaalias toimuval MM-il on sümboolne väärtus. Võidusõit toimub riigis, mis on tohutult Covid-19 pandeemia all kannatanud, aga on suutnud sellega tõhusalt tegeleda ning meie võidusõidu toimumine on märk sellest, et piirkonna tavaline töörütm on normaliseerumas ja epideemia taas kontrolli all. Olen veendunud, et 2020. aasta UCI maantee Maailmameistrivõistlused Imolas võimaldavad meil kõigil vaatamata keerulisele olukorrale nautida kvaliteetset spordiüritust ning suurepärast meelelahutust,“ kommenteeris UCI president David Lappartient.