Jakin ja Jõeäär tegid Balti keti velotuuri avaetapil hullu tembu

Varasemalt aastaid Prantsusmaa profitiimides karastunud, kuid nüüd tipptasemel sportimisest loobunud Jakin ja Jõeäär pääsesid kahekesi eest umbes 59 km enne lõppu, Emumäe tõusul. Sinnani liikusid nad suuremas jooksikute grupis, mida peagrupp hakkas kohe-kohe kätte saama.

Mullune Eesti grupisõidumeister Jakin otsustas tõusu all rünnata, lootuses, et keegi tuleb kaasa. Ja tuligi! „Märkasin silmanurgast, et Jõeäär tuleb,“ kommenteeris võidumees finišis. „Alles 20 km enne finišit hakkasime uskuma, et võime lõpuni välja vedada. Olime Gerdiga ühte meelt – paneme lõpuni, tuleb mis tuleb.“

Milline haarav lõpp!

Viimasel kümnel kilomeetril pendeldas vahe pidevalt 20 sekundi ümber kuniks Jõgevale sissesõidul, viadukti ületades, jõudis peagrupp päris kannule. Sõita jäi viimane kilomeeter. Kaks kanget punnitasid aurude peal kangelaslikult edasi ning jäidki napi vahega püüdmatuks. Kolmandana tuiskas üle joone Läti koondise välejalg Maris Bogdanovics, kellele märgiti ajaliseks kaotuseks kaks sekundit.

Jakini võiduaeg 4:15.07, keskmine kiirus 45,83 km/h.

Eesti juunioride koondise peatreeneri ametit pidav tartlane tõusis ühtlasi velotuuri liidriks. Üldarvestuse sama ajaga on teine Jõeäär ja kolmas 2016. aasta Balti Keti velotuuri võitja Bogdanovics.

Parima noorratturi valge särgi sai autasustamisel enda selga etapil 5.koha teeninud ja Raasiku vahefiniši võitnud Rait Ärm (Tartu 2024/balticchaincycling.com). Kaks ülejäänud vahefinišit Väike-Maarjas ja Kuremaal läksid Jõeääre saagiks. Eestlastelt avapäeval seega puhas töö.

Homne 2.etapp pikkusega 174 km algab Tartu külje alt Ülenurmest kell 14.00. Finišeeritakse kella 18.00 paiku Valgas. Ka seda etappi näeb otseülekandes Delfi TV vahendusel.

Balti Keti velotuur 2020 etapid:

13. august – I etapp, Tallinn – Raasiku – Väike-Maarja – Kuremaa – Jõgeva, 195 km

14. august – II etapp, Tartu/Ülenurme – Otepää – Lüllemäe – Valga, 174 km

15. august – III etapp, Valga – Smiltene – Valga, 174 km