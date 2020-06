Hispaania MTÜ pakub Austraalia tipptiimi eest 10 miljonit

Vahepeal pöörasid osapooled tülli, kuid nüüd on jutud tehingust jälle liikvele läinud, kirjutab Spordipartner.ee.

Hispaania väljaande AS andmetel on Manuela Fundación teinud Mitchelton-Scotti omanikule Gerry Ryanile pakkumise osta tiim ära 10 miljoni euroga. Osapooled ei ole viimast uudist kommenteerinud ja seega on praegu küsimusi rohkem kui vastuseid.

Algsete uudiste kohaselt pidanuks Manuela Fundación klubi üle võtma juba käesoleva aasta keskel, kuid Ryan tuli välja üllatava teatega, et ta ei kavatsegi meeskonda müüa ning tema plaanide kohaselt eraldanuks ta huvilistele vaid nimisponsori koha.