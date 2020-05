Häbistatud Lance Armstrong tegi veel ühe skandaalse ülestunnistuse

Armstrong vastas küsimusele, millal ta esimest korda dopingut kasutas, järgnevalt: "Vau, kohe asja kallale. Ma olin siis ilmselt 21."

Seega juhtus see juba 1992. aastal, mil Armstrong siirdus profiks ja hakkas esindama Motorola meeskonda. Aasta hiljem võitis ta maailmameistrivõistlustel grupisõidus kuldmedali.

Armstrong lisas, et alguses kasutas ta kergemaid dopinguaineid. "Tarvitasime, mida kätte saime, näiteks kergemat sorti kortisooni. EPO oli aga juba hoopis teine tase. See aitas tulemustele nii palju kaasa, et kergemaid asju polnud enam mõtet pruukida. See oli otsus, mis tuli teha," lisas Armstrong, vihjates, et toona kasutasid kõik tippratturid dopingut.

Ühtlasi märkis Armstrong, et ta võis munandivähi saada just dopingu kasutamise tõttu. Vähk avastati tal 1996. aastal.

Kurikuulsa dopingutohtri Michele Ferrariga alustas Armstrong koostööd 1995. aastal. Seejärel võitis ta maineka Tour de France`i koguni seitsmel korral (esmakordselt 1999). Kõigist neist tiitlitest jäi ta ilma 2012. aastal.

ESPNi värske dokumentaalsarja "Lance" esimene osa esilinastub 24. mail.