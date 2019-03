Grippi haigestunud Kangert paneb end proovile uues rollis

Delfi Sport RUS

Tanel Kangert Foto: Jaanus Lensment

Tanel Kangert ütles kahe hooaja vahel, et keskendub tänavu varasemast rohkem ühepäevasõitudele. USA meeskonda EF Education First kuuluv eestlane, kes on seni säranud eelkõige velotuuridel, tahab näha, milleks ta on klassikutel suuteline.