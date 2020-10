Girol võidutses austraallane, Kangert loovutas kolm kohta

O'Connor sõitis teistel jooksikutel eest 8 kilomeetrit enne finišit ning edestas lõpuks lähimat rivaali ehk austerlast Hermann Pernsteinerit (Bahrain-McLaren) 31 sekundiga. Kolmandana ületas finišijoone belglane Thomas De Gendt (Lotto Soudal, +1.10).

Üldliidriks jäi 15. koha (+5.11) saanud João Almeida (Deceuninck-Quickstep), kelle edu Wilco Keldermani (Sunweb) ees on jätkuvalt 17 sekundit. Keldermani tiimikaaslane Jai Hindley on kolmas (+2.58).

Tanel Kangert oli täna 64. (+18.44) ning kukkus üldarvestuses kolmekohalise languse järel 33. positsioonile (+1:09.43).