Girol on uus üldliider, Kangert finišeeris suures grupis

Itaallaste kaksikvõidu kõrval sai kodupublik rõõmustada ka selle üle, et Conti tõusis ühtlasi ka Giro uueks üldliidriks.

Kuuendat etappi ilmestas varajane kukkumine, kus sai muuhulgas kergelt viga ka Primož Roglic (Team Jumbo-Visma). Osaliselt just seetõttu said jooksikud peagrupist kaugele ning peloton finišeeris võitjast enam kui seitse minutit hiljem. Lisaks mitmetele suursoosikutele ületas peagrupis finišijoone ka Tanel Kangert (EF - Education First), kes sai kirja etapi 47. koha.

Üldarvestuses on Conti edu Giovanni Carboni (Bardiani CSF) ees 1.41, kolmandal kohal on prantslane Nans Peters (AG2R The Worldwide; +2.09). Soosikutest on Roglic 11. kohal (+5.24), edestades näiteks Simon Yatesi (Mitchelton-Scott; +5.59) ja Vincenzo Nibalit (Bahrain-Merida, +6.03).

Tanel Kangert jätkab üldarvestuses 40. real (+8.15).