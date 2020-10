Girol head päeva ootav Kangert: pole mõtet tähelepanu pöörata, kui mõnel etapil pool tundi kaotan

Kangert üldarvestuses enam kõrgete kohtade eest kaasa ei räägi. Kaotust liidrile on ligi 25 minutit, koht on 39. Etapivõitude eest pole 33-aastane eestlane suutnud samuti heidelda.

"Seis on võib-olla ootuspärane, aga mitte lootuspärane. Võib-olla olid mu lootused ebarealistlikud, arvestades, et 12 aasta pikkuse karjääri jooksul olen alati oktoobriks väsinud olnud. Ainult üks erand on olnud. Aga mis teha, füüsise vastu ei saa isegi heade mõtetega. Tean, kus sai viga tehtud, aga augustist alates ei saanud seda viga enam parandada," ütles Kangert Delfile.

Kangert viitas, et peaaegu kõik Eesti ratturid on sügiseks ära kustunud. Martin Laas suutis septemberis Slovakkias kaks etapivõitu saada, aga ta on erand.

"Olime Eestis kevadel jube õnnelikud, et saame väljas olla ja trenni teha, aga eestlaste tulemusi vaadates on see sügisel võib-olla kätte maksnud. Ehk oleks aprillis ja mais olnud mõistlik paar nädalat puhkuseks võtta," selgitas ta.

Õnneks on Girol veel kaks nädalat ees. Mingi lootus Kangertil veel on, et tuleb hea päev, kus on võimalik etapivõidu eest heidelda. Kaks tiimikaaslast (Jonathan Caicedo ja Ruben Guerreiro) on EF Pro Cyclingule juba esikoha koju toonud.

Kangerti tiimikaaslane Ruben Guerreiro võitis üheksanda etapi. Foto: Zuma Press/Scanpix

"Tuleb leppida sellega, mis veel sees on. Eile oli ka mul võimalus, aga jooksikute gruppi ma ei pääsenud. Tagantjärgi olen õnnelik, et ei pääsenud, sest minu jalgadega poleks võitu tulnud," sõnas Kangert.

"Tahtsin olla esimesel nädalal parem kui praegu välja kukkus. Minek on üsna hall olnud. Kindlasti mitte nii hea kui kevadel. Üldarvestuse osas oli plaan esimene nädal ära sõita ja siis teha vahekokkuvõte, kas sellel teel jätkata või mitte. Kõik sai selgeks juba esimesel mägietapil, kus kaotasin viis minutit. Pole mõtet tähelepanu pöörata, kui mõnel päeval pool tundi kaotan. See võib vabalt olla jõu säästmine järgmiseks päevaks. Kas lõpetan kokkuvõttes 50. või 80. kohal, ei mängi mingit rolli. Vahe on selles, et ühe puhul raiskan asjatult energiat," lisas ta.

Kangert tunnistas, et pooled sõitjad ootavad juba Giro ja ühtlasi kogu hooaja lõppu. Pärast Girot ootab neid ees puhkus.